TOGG'u görünce gözyaşlarına boğulan Zülfiye nine o anları anlattı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribata uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Bu görüşmeden günler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye Ceylan'ın evine misafir olmuştu. Zülfiye nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım" sözlerine yer vermişti.

"Oğlum benim ömrüm de senin olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobil TOGG'u görmek için evinden kalktı geldi. Ceylan, koltuğuna oturduğu TOGG'u inceleyerek gözyaşlarını tutamadı. O anları anlatarak duygulu anlar yaşayan Ceylan aracın üretilmesinde emeği geçenlere dua ederek, "Çok duygulandım, arabalar çıkardı, uçaklar çıkardı. Biz eskiden yokluk içinde kuyruklarda bekledik. Şimdi ise benzin kuyruğu değil, TOGG'u almak için sıra bekliyoruz. Bugünleri de gördüm, çok mutluyum. Biz Cumhurbaşkanımız sayesinde bu günlere geldik. İlçemize böyle bir araba geleceği kimin aklına gelirdi. Tayyip oğlum biz senin sayende neler yaşıyoruz. Oğlum benim ömrüm de senin olsun. 20 yıldır Türk milletini ayakta tutan sensin. Biz geçmişte çok kötü günler yaşadık. Gençlerim vatanınıza sahip çıkın" diye konuştu.