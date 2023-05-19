İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 172 bin 450 adet oldu.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldı

İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu. Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford, 9 bin 688 ile Opel, 9 bin 391 adetle BMW, 8 bin 647 adetle Peugeot, 8 bin 376 adetle Hyundai, 8 bin 130 adetle Mercedes Benz ve 6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

Egea ilk sıradaki yerini korudu

İkinci el online binek araç pazarında nisanda toplam 141 bin 129 satış gerçekleşti. Fiat Egea 6 bin 820 adetle nisan ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

Egea'yı, 6 bin 533 adetle Renault Clio, 5 bin 843 satışla Renault Megane, 5 bin 834 adetle VW Passat, 4 bin 366 adetle Ford Focus, 4 bin 328'le Toyota Corolla, 4 bin 43 satışla Opel Astra, 3 bin 385'le BMW 5 Serisi, 3 bin 372 satışla VW Polo ve 3 bin 137 satışla da VW Golf takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 31 bin 321 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 804 adetle nisan ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 378 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 299 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 79 satışla VW Cady, 1855 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1577 satışla VW Transporter, 1355 satışla Renault Kangoo, 1189 adetle Citroen Berlingo, 1100 adetle Peugeot Partner ve 983 adetle de Ford Transit izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75,4'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, nisanda ortalama 31 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Opel oldu. En yavaş satılan marka ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.