Erdoğan: İktidar ateşten bir gömlek giymektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Hemşehri Dernekleri buluşmasında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstanbul, gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır. Bugün burada bir araya gelen Hemşehri Derneklerimizin her birini temsil ettikleri ilçeler ve köyleriyle ayrı ayrı selamlıyorum.

Hepimizin de kalbimizin bir yanının ata, dede yanında olduğunu biliyorum. Tıpkı bizim gönlümüzün Rize'de olması gibi. Bu geçmiş bizi kalabalıklardan ayırıp biz yapan motivasyon kaynağımızdır.

"İktidar ateşten bir gömlek giymektir"

Siyaset çetin bir imtihandır, hele iktidar ateşten bir gömlek giymektir. Biz neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. 21 yıllık iktidarımızda defalarca testlerden geçmemize rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

Seçim gecesinden sonra yaşananları gördünüz. Sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. Ülkemizin başına gelen en büyük felaketin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalışırken bunlar ne yaptı?

"Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş"

Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Hamdolsun biz tüm kurumlarımız ve belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur olmasa da. İnsanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu.

Siz onların deyimiyle tıpış tıpış oy verirseniz ne ala. Yok başka yere verirseniz yapmadık şey bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Bölücü örgütle, tefecilerle, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenir ki?

Bunlar talimati Kandil'den alıyor. Terörün şehirdeki uzantılardan alıyorlar. Biz talimatı, Allah'tan ve milletten alıyoruz. Bizim çizgimiz bu. Defne'de CHP yüzde 80 oy aldı. Biz onlara rağmen hastaneyi yaptık. Çünkü biz kime ne kadar oy çıkmış ona bakmayız. Biz milletin verdiği her kararın başımızın üstünde yeri var dedik, bunlar yıkacağız dediler. Bizim milletimize kazandırdığımız eserleri yıkacaklar.

Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez.

Serbest bıracacağız dediler. Cezaevindeki PKK'lıları FETÖ'cüleri, Selo'yu serbest bırakacaklar. Bu ülke eğer hukuk devletiyse, hukuk varsa biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten ve hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz.

"Milletimiz 14 Mayıs'ta bunların gerçek yüzünü bildiğini ispatlamıştır"

Üstelik devletten attığımız terör bağlantılı kişileri geri alacaklarını söylediler.

Türkiye'nin gururu savunma sanayii projelerine dokunacaklar. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunların gerçek yüzünü bildiğini ispatlamıştır.

"Bay bay Kemal sana kuruş vermezler"

Londra'nın tefecilerinden borç alacaklarmış. Bizim 10 yıl önce ilişiği kestiğimiz tefecilerden borç alacaklar.

Bay bay Kemal, onlar sana tefeci oldukları halde kuruş vermezler.

Batı'Nın bütün ülkeleriyle, ABD, Rusya ve Çin'le de görüşürüz. F-16'larla iligli biz duruşumuzdan taviz vermedik. Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay bay Kemal, biz batının istediğini değil, Türkiye ne isterse onu yaparız.

Aile kurumumuzu hedef alan sapkın kurumların gelişmesine destek verecekler. LGBT'ye yol verecekler. Şimdi burdan milletime sesleniyorum. Bu CHP LGBTci mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz ve asla lekeleyemeyiz. Anadolu çocuğuna uyar mı böyle şeyler?

"Zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız"

Milletimizin kendini yok sayanlara milletimizin 28 Mayıs'ta bunun cevabını vereceklerine inanıyorum. Bunun için seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık diye aman ha, zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız, daha çok çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı'na hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla zirveye ulaşan milli mücadelemiz var. Geçtiğimiz yüzyıldaki krizlerin milletimizin gönlünde açtığı yaralar da var. Artık bu ülkede hiçbir evladımız eğitime ulaşamamaktan dolayı mağdur değil. 81 vilayette üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Artık bu ülkede hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetinden mahrum kalmıyor. Artık 20 şehir hastanemiz var. Her il ve ilçelerde hastanelerimiz var. Artık kimsenin aklına devlet deyince zulüm gelmiyor. Bu ülkede ne ırmaklar boşa akıyor, ne topraklar boş kalıyor. Artık bu ülkede kimse yolsuz esersiz köylerine ağıt yakmıyor. Anadolu artık acılı ve mahsun değil. Umutlu bir şekilde geleceğe bakıyor.

"85 milyon olarak sandıkları bayram yerine çevireceğiz"

Şimdi 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak gerekiyor. Buradan çıkınca eşinize dostunuza selamımızla birlikte sandıkları sıkı tutmaları mesajını iletmenizi istiyorum. Rehavet yok. 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bu zaferi taçlandıralım. Gerilimden çamur siyasetten medet uman fitnecilere inat 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Tahriklere kapılmayacağız.

Rabbim bizi ülkemize hizmet yolundan ayırmasın. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.