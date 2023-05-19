Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce (BOSSEK) bu yıl 47'ncisi düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'nin başlangıcını yaptı.

Yarışın Nilüfer ilçesindeki başlangıç noktasına Kapadokya renkli Togg ile gelen Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada Bursa'nın otomotivin başkenti olduğunu söyledi.

Varank, Bursa'nın kişi başına en fazla otomobilin düştüğü şehir olduğunu anlatarak, "Bu manada 47'ncisini düzenlediğimiz Yeşil Bursa Rallisi de bu yarışmalar için Türkiye'de ralli sektöründe ralli yapan yarışmacılar için, otomobil sporları için çok önemli bir etkinlik. Bu manada bu sene buraya katılıyor olmamız, bunun başlangıcında Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerin huzuruna çıkmamız da bizim açımızdan gerçekten mutluluk verici." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobili Togg'un bir gurur projesi olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Sokakta, caddede kim görse otomobilimizi beğeniyor ama aynı zamanda vuruklar var. Görüyorsunuz değil mi? Bu vurukların sebebi ne biliyor musunuz; Vatandaşımız geliyor, 'maket değilmiş, gerçekmiş' diyor. Bu göçükler öyle oldu. Bizim de bir birinciliğimiz var. Dünyanın en fazla ellenen arabası benim aracım oldu. Onun için de Türkiye'nin otomobilini Bursa'da böyle tanıtmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Otomotivin başkenti Bursa inşallah daha nice böyle otomobil sporlarıyla sadece Türkiye'nin gündemine gelmesin, dünyanın gündemine gelsin. Bursa potansiyeli yüksek bir şehir. Buraya ralli için, yeşili için, gastronomisi için, sanayisi için de gelsinler. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz"

- "Ralli yapmıyorum ama off-road'a ilgim var"

Bakan Varank, sunucunun "Pilot olarak start almak ister miydiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki. Aslında yani ralli yapmıyorum ama off-road'a ilgim var. Bir de pikabım var. Pikapla off-road'a gidiyorum. Ankara'da Kızılcahamam'da bir off-road pistini beraber inşa ettik. Bu manada kalkınma ajansları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışıyorlar. Kalkınma ajanslarımızla burada otomobil sporlarına dönük bir destek gerekiyorsa biz bunu vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Otomobil sporlarıyla ilgili Bursa'da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Varank, "Yarışmak isterdim ama copilot da olurum. Burcu Hanım da buradaydı biraz önce. Kendisi de gelmişti eski arkadaşımız. Onun da copilotluğunu yapmak üzere sözleştik ama hiç mümkün olmadı. Bari arkaya bindirsinler beni." dedi.

Varank, sunucunun "Burcu Hanım'dan copilotluk sözünü aldık" demesi üzerine "Ben hazırım. Pilot koltuğuna da otururum da biraz yavaş gideriz kaplumbağa gibi ama copilotluk yapmaya hazırım. Sıkıntı yok." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank 16'dan geriye sayarak 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin başlangıcını yaptı. Rallinin başlangıcında temsili olarak Togg da yer aldı.

- 47. Yeşil Bursa Rallisi

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce düzenlenen ralli, 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda, 10 özel etapta mücadele edecek. Organizasyonda 20 Mayıs Cumartesi günü Delice, Sırma ve Dağakça etapları ikişer kez geçilecek.

Rallide 21 Mayıs Pazar günü ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etapları ikişer kez geçildikten sonra, yarışlar saat 16.15'te finiş podyumunda son bulacak.