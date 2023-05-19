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Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapan Christoph Daum, ABD'de yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 21:38, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 22:08
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Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Alman Teknik Direktör Christoph Daum' geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulmuştu.

Alman yayın kuruluşu RTL'nin aktardığı habere göre, Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 69 yaşındaki teknik direktör New York'ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Kanalın röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığı Christoph Daum'un "Ne yazık ki şu anda New York'ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız" dediği belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

Daum, daha önce kansere yakalandığını duyurmuştu. Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulunmuştu.

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