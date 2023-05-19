Alman Teknik Direktör Christoph Daum' geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulmuştu.

Alman yayın kuruluşu RTL'nin aktardığı habere göre, Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan 69 yaşındaki teknik direktör New York'ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Kanalın röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığı Christoph Daum'un "Ne yazık ki şu anda New York'ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız" dediği belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

Daum, daha önce kansere yakalandığını duyurmuştu. Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulunmuştu.