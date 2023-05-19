2 adet AKSUNGUR SİHA TSK'ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 22:09, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 22:11
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi.