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Bakan Kurum: İlk defa oy kullanacak kardeşlerimle birlikte bu zaferi mühürleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Pendik'te Koliva konserinde gençlerle bir araya geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 22:57, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 23:01
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Bakan Kurum: İlk defa oy kullanacak kardeşlerimle birlikte bu zaferi mühürleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum gün içerisinde AK Parti ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu. Pendik ilçe teşkilatında partililer ile bir araya gelen Kurum burada yaptığı konuşmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Pendik'te düzenlenen Koliva konserinde gençlerle bir araya geldi.

"İlk defa oy kullanacak kardeşlerimle birlikte bu zaferi mühürleyeceğiz"
Pendik'te Koliva konserinde konuşan Bakan Kurum, "19 Mayıs 1919'da ecdadımızın göstermiş olduğu milli iradeyi; sizler de 14 Mayıs seçim günü aynı ruhla gösterdiniz. Türk istiklalini korumaya ben de varım dediniz. 14 Mayıs gecesi elde ettiğimiz başarının mimarları sizlersiniz. Ben her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah; 28 Mayıs günü ilk defa oy kullanacak kardeşlerimle birlikte bu zaferi mühürleyeceğiz, perçinleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyeceğiz. Fatih'in torunları olarak, fethin 570. yıl dönümünde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.

"İşleri başında durmak yerine il il gezenlere milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur"
Pendik AK Parti ilçe başkanlığında konuşan Kurum, "İşlerin başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara, milletimiz sandıkta tokadı vurmuştur. Film çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlara bu seçimde gereken cevabı vermiştir. Hamdolsun bu seçimde de algı değil hakikat kazanmıştır. Bizim milletimizin gönlünde yatan aslan her zaman sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur" ifadelerini kullandı.

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