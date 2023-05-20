Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu

Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisi ve kendisiyle ilgili suçlamaya cevap verdi.

1990'larda, Hüda Par'ın kuruluşundan 20 sene önce olan olaylar için Hüda Par'ın sorumlu tutulamayacağını belirten Yapıcıoğlu "Neymiş biz teröristmişiz, Çok değil, 2022 yılının 27 Şubatında, Rahmetli Erbakan hocayı anma programında, bizi de davet ettiler, gittik rahmetli Erbakanla ilgili bir kaç kelam ettik, Kemal efendi sen orda oturuyordun, madem ben teröristtim, niye beni alkışladın?, Yoksa o zaman bilmiyor muydun, yeni mi öğrendin, cevabın bu mu olacak?" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener'i de eleştiren Yapıcıoğlu "Meral hanım, çok değil, 2021 yılında, genel merkezinde, bizim o zamanki genel başkanımızı ağırlarken, hoşgeldiniz, şeref verdiniz derken terörist değildi de Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıkladıktan sonra mı terörist olduk, Madem biz teröristtik de nasıl bizi ağırlamakta şerefyap oldun." dedi.

Hüda Par'ın hiçbir yasa dışı işinin olmadığına vurgu yapan Hüda Par Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu PKK ve HDP üzerinden şu şekilde suçladı

"Onlar da çok iyi biliyor. Fakat Pensilvanya ve Kandille olan işbirliklerinin üzerine bir şal örtmek için sabah akşam Hüda Par diyorlar. Sizin bu tezviratlarınız sizin karıştırdığını haltları örtmeye yetmiyor beyler. Milleti aptal yerine koymayın"