'Erdoğan kazanırsa hekimliği bırakırım' demişti, umudu 2. turda

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 2022 yılının Temmuz ayında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eğer seçim günü istediğim sonuç olmazsa akademiyi hekimliği ve aktif yaşamımı bırakacağım" demişti.

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan yüzde 49,5 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 45 oy aldı.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol eski açıklamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.

Şenol sosyal medya hesabından son 1 haftadır Hüda Par'ın terörist bir örgüt olduğunu, Ak Partinin sandıktan oy çaldığını iddia ederek, 2 turda Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışıyor.