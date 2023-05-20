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Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği, depremzedelere gönderilen yardımların depolarda saklandığı ve seçim rüşveti olarak depremzede olmayanlara dağıtıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 07:35, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 07:45
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Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren firma ve hayırseverler tarafından kendi işletmelerinde üretilen veya temin edilen muhtelif ürünlerin, çeşitli kuruluşlarca temin edilerek bağışlanan yardımların, Kovid-19 salgını döneminden bu yana Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.

Kentte 42 bin ağır hasarlı ev ve 151 bin 225 depremzedenin bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu depremzedelerden barınma sorunu olanlar konteyner kent ve çadır kentlerde yaşamakta, bir kısmı da şehir merkezinde ve diğer ilçelerimizde devletimiz tarafından kira gideri karşılanan evlerde ikamet etmektedir. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında gösterilen videolar ve fotoğraflarda görülen Sosyal Yardımlaşma Vakıf personelimiz tarafından Gaziantep şehir merkezinde yapılan yardım dağıtımları Gaziantepli hayırsever işadamlarımız ve kuruluşlar tarafından vatandaşlarımıza dağıtılması amacıyla kabul edilen yardım malzemeleridir. Bu yardım malzemeleri hem Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de konteyner kent ve çadır kentlerde kalmayan ama depremzede olan vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır."

Açıklamada ayrıca, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat ile 19 Mayıs tarihleri arasında Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere 11 depodan dağıtılan ayni yardım miktarının 7 milyon 126 bin 442 olduğu ve bunların kayıt altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan değişen şartlara ve mevsimlere göre konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelerin ihtiyaçlarının devlet tarafından temin edilip sosyal market aracılığıyla dağıtıldığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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