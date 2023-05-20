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Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?

Mayısta hiç doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş 11 ay boyunca da mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek. Ön ödemeli kullanıcıların da hak kaybı olmayacak. Peki vatandaşlar bedava doğal gazdan nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 08:12, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 08:16
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Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğalgaz faturası ödemedi. Tükettikleri doğalgazı önceden satın alan kartlı doğalgaz sayacı kullananlar ise destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor. Ön ödemeli, yani kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da ilk okumada, son bir aylık dönem kullanımları kadar ücretsiz gaza hak kazanacak. Hizmet aldıkları şirkete konutları için yükleme yapmaya gittiklerinde, hak ettikleri ücretsiz metreküp kadar sayaçlarına doğalgaz tanımlanacak. Vatandaş 11 ay boyunca da evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek.

İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR

Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı.

Kullandıkları doğalgazın parasını önceden ödeyen kartlı sayaç kullanıcıları ise hala destekten nasıl faydalanacaklarına ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.

ÜCRETSİZ 25 M3 GAZDAN NASIL FAYDALANILACAK

Hükümet 11 ay boyunca vatandaşın evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gazı da ücretsiz vereceğini açıklamıştı. Bu destekten tüm haneler faydalanacak. Süreç söyle işleyecek:
Mutfak ve sıcak su kullanımları için olan 25 metreküplük desteklemede '25 metreküpe kadar' denildiği için yine faturalı ve ön ödemeli tüm sayaçlar okunacak.

30 metreküp gaz tüketen ve faturalı sayaç kullananlara 25 metreküpü düşürülerek sonraki ay için 5 metreküp kullanım için fatura çıkarılacak.
10 metreküp tüketim varsa ise yine fatura bedeli sıfır olacak şekilde fatura düzenlenecek.
Kartlı sayaç kullananların da sayaçları okunacak. Onların da 25 metreküpe kadar olan kullanımları yine hanelerine alacak olarak yazılacak. İlk yüklemeye ne zaman giderlerse alacak olarak hanelerine yazılan metreküpler kendilerine ücretsiz olarak verilecek.
Kartlı sayaç kullananların aylık 25 metreküpün üzerinde tüketimleri olursa her aydan 25 metreküp alacakları olacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Örneğin, 24 Nisan'dan sonra 10 Mayıs'ta ön ödemeli sayaç kullanıcısının sayacı okunduğunda 10 Nisan-10 Mayıs arasındaki tüketimi ücretsiz olacak.

Ancak vatandaş kullandığı doğalgazın ücretini daha önceden ödediği için kullandığı metreküp hanesine alacak yazılacak. Bağlı bulunduğu şirkete alım yapmaya gittiğinde, diyelim 10 Nisan-10 Mayıs dönemi için, 300 metreküp kullanımı olduysa, 5 liralık bile yükleme yapsa ilave 300 metreküp kendisine ücretsiz olarak verilecek.

Daha önce parasını vererek kullandığı miktar ücretsiz olarak kartına aktarılacak. Kartlı sayaçlarda eski alım doğalgaza sonradan zam geldiğinde yansıtılan fark bu uygulamada yansıtılmayacak.

Vatandaş bu doğalgazı bir sonraki kış bile kullansa yine 300 metreküp olarak kullanabilecek. Binaların merkezi sistem ön ödemeli sayaçlarında ise çıkarılan faturanın altında tüketilen metreküp ve hak edişi olan ücrete yer verilecek.

Yine ilk gaz alımında bu miktar vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK

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