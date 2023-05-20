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İletişim Başkanlığı 'en düşük memur maaşı' ile ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 08:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 09:23
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İletişim Başkanlığı 'en düşük memur maaşı' ile ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada memur maaşları ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan Çalışma Ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "️Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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