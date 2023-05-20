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Kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kadın kıyafeti giyerek silahla kuyumcuyu soymaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 10:10, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 10:09
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Kadın kıyafetiyle kuyumcu soymaya çalışan 4 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahintepe Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta Zafer A'ya (26) ait kuyumcu dükkanını kadın kıyafeti giyerek silahla soymaya çalışanların kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak 4 zanlının olay yerinin yakınına kadar hafif ticari araçla gittiklerini belirledi.

Daha sonra zanlılardan 3'ünün bu araçtan çıkardıkları motosiklete binerek kuyumcuya gittikleri, ardından yaya kaçtıkları saptandı.

Ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde yaptıkları aramalarda olayda kullanılan çarşafları ve bir pompalı tüfeği araziye atılmış buldu.

Aracı kullanan Ümit Ö. (28) ile kuyumcuyu soymaya çalışan Yusuf Ö. (18), Bekir E. (19) ve İbrahim Y. (21) ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Ekipler, soygun planına dahil olduğu öne sürülen M.C'yi (26) de gözaltına aldı.

- Silah tutukluk yapınca kaçmışlar

Zanlılardan İbrahim Y'nin tabancasının soyguna giriştikleri sırada tutukluk yapması üzerine kaçtıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ümit Ö, Yusuf Ö, Bekir E. ve İbrahim Y. tutuklandı, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkametin güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç sokakta duruyor ve içinden çarşaflı 3 kişi çıkıyor. Daha sonra bu kişiler aracın bagajından çıkardıkları motosiklete binerek ilerliyor.

Merkez Sarıçam ilçesinde 12 Mayıs'ta kadın kıyafeti giyinen 3 zanlının silahla kuyumcuyu soymaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Şüpheliler, kuyumcunun eline geçenleri kendilerine fırlatması üzerine amaçlarına ulaşamadan kaçmıştı.

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