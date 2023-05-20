'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Erdoğan: Çıkıp milletimizden özür dilemediler!
Erdoğan: Çıkıp milletimizden özür dilemediler!
Togg gelin arabası oldu
Togg gelin arabası oldu
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi
Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi
Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
İlçeden ilçeye kur farkı
İlçeden ilçeye kur farkı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
Memur ve emekli zam oranını bekliyor
Memur ve emekli zam oranını bekliyor
Erdoğan yanıtladı: Seçilirse ekonomi politikası değişecek mi?
Erdoğan yanıtladı: Seçilirse ekonomi politikası değişecek mi?
Erdoğan ile Sinan Oğan'ın görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile Sinan Oğan'ın görüşmesi sona erdi
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Togg gelin arabası oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, evlenecek çiftin talebi üzerine, Anadolu kırmızısı makam aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 16:36, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 16:39
Yazdır
Togg gelin arabası oldu

İl Merkezinde öğretmenlik yapan Güngör Demirkaynak, ziyaret ettiği Başkan Bilgin'den, Melih Gazi Ülker ile evlenecek kızı Beyza Demirkaynak'ın gelin arabası için makam aracı Togg'u tahsis etmesini istedi. Bilgin de belediye görevlilerine süslettiği Togg'u genç çifte tahsis etti.

Süslenen Togg, Beyza Demirkaynak'ın, Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde evine götürüldü. Baba ocağından çıkarılan gelin Togg'a bindirilerek, konvoy eşliğinde belediye nikah salonuna götürüldü.

Elektronik mühendisi damat Melih Gazi Ülker, bu mutlu günlerinde kendilerine böyle bir imkan verdiği için Başkan Bilgin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Ülker, "Türk mühendis ve teknikerlerinin böyle bir aracı ortaya koyması bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok konforlu bir yolculuktu, gayet hızlı geldik." dedi.

Gelin Beyza Demirkaynak, "Togg ülkemizin milli bir değeri, geleneklerimizi bu değerle yaşatmamıza izin verdikleri için yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Hızlanması gerçekten müthişti, inanamadık. İçerisi de gerçekten çok güzel, bayıldık. On numara bir araç." ifadelerini kullandı.

Baba Güngör Demirkaynak "Gençlerimizin isteklerini kırmayarak aracı bize tahsis eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Milli gururumuz, yeri aracımız ülkemizin ve milletimizin gururu Togg'umuz tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Togg'un milli bir değer olduğunu dile getirerek, genç çiftin teklifini tereddüt etmeden yerine getirdiklerini söyledi.

Öte yandan vatandaşlar, gelin arabası olarak süslenen Togg ile fotoğraf çektirdi, çocuklar da aracın önünü keserek bahşiş aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber