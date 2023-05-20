Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu
Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap suyuna uçması sonucu araçtaki askerlerden bazıları hafif yaralandı. Askerler, sudan iş makinesinin kepçesi ile çıkarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 16:15, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 16:23
Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu.
Jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta bulunan askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirtti.