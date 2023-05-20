Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu

Jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta bulunan askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı.

Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net