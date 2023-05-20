Kur korumalı mevduatta yeni zirve

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları yeni zirvesini gördü.

Mevduat oranı 2 trilyon 346 milyar liraya ulaştı. 12 Mayıs haftasında KKM'de 143 milyar 631 milyon liralık artış kaydedildi.

Bu artış şu zamana kadarki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Kur korumalı mevduat hesaplarında 18 haftadır üst üste yükseliş yaşanıyor.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırılmıştı.