Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya kalktı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş açarak aracıyla kaçan uzman çavuş aranıyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa-Korgan kara yolunda öğle saatlerinde Piyade Uzman Çavuş A.Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.'nin (20) ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti.
Ayrılmak istemediğini söyleyen A.Y. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı.
Bu sırada E.Y.'nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı.
EŞİ DİRENDİ, HAVAYA ATEŞ AÇTI
Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden A.Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
KAÇARKEN KAZA YAPTI
Yapılan araştırmada A.Y.'nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi'nde kaza yaptığı tespit edildi.
HER YERDE ARANIYOR
A.Y.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.