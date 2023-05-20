Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan paylaşımı

Dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine dün Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan ile görüşen Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile bir görüşme yaptı.

O görüşme sırasında çekilmiş fotoğraflar ise Özdağ tarafından "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaşıldı. İkilinin neşeli oldukları karelere yansıdı.