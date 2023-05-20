Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan paylaşımı
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 17:46, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 17:48
Dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine dün Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan ile görüşen Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile bir görüşme yaptı.
O görüşme sırasında çekilmiş fotoğraflar ise Özdağ tarafından "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaşıldı. İkilinin neşeli oldukları karelere yansıdı.