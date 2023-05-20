Ankara-Kırıkkale karayolu trafiğe kapandı
Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 18:05, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 18:06
Yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Kırıkkale istikametinde ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.