Ankara-Kırıkkale karayolu trafiğe kapandı

Yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara-Kırıkkale kara yolu sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

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