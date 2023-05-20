'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 19:33, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 19:36
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kurum paylaşımınd:
"Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz"sözlerini kullandı.
Yarısı Bizden kampanyamızaMurat KURUM (@murat_kurum) May 20, 2023
şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.
Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.
Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz. https://t.co/wIiYtqm92q