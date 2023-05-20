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Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarındaki düzensiz göç baskısının, dezenformatif içeriklerin aksine geçmiş dönemlere göre ciddi oranda azaldığını bildirdi. 2023'ün başından beri 93 bin 148 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 19:36, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 19:38
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Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya ve haber siteleri üzerinden, düzensiz göç ve sınır güvenliğiyle ilgili, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımların dikkat çekici şekilde artmaya başladığı belirtildi.

Kitlesel ve kontrolsüz olarak kaçak göçmenlerin Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve sınıra geldiği iddiasını taşıyan paylaşım ve haberlerin gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı yapan ve kaynak ülkelerde daha fazla insanı göçe konu etmek isteyen organize suç ağları tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte aslında kendilerine müşteri bulmak amacıyla doğu sınırlarımızda çekildiği iddia edilen kaçak göçmen görüntüleri, çeşitli sosyal medya mecralarından servis edilmektedir" sözlerine yer verildi.

Türkiye sınırlarına ait olmayan, farklı coğrafyalarda çekilmiş eski tarihlere ait görüntülerin, bazı çevreler tarafından "Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği" algısını oluşturmak için burada çekilmiş gibi kamuoyuna aktarıldığına işaret edilen açıklamada, bu yolla yasa dışı suç ağlarının reklamının yapıldığı ve çıkarlarına da hizmet edildiği belirtildi.

"Düzensiz göçle mücadelede dünyaya örnek çalışma yürütüyoruz"

Açıklamada, Türkiye'nin, 1087 kilometrelik güvenlik duvarı, 988 kilometrelik aydınlatma sistemi, 303 kilometrelik kamera ve algılayıcı, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera, insansız hava aracı (İHA), tel örgü, hendek ve devriye yolundan oluşan en üst düzey tedbirleri, sınırda konuşlu askeri birlikleri ve ülke sathındaki kolluk güçleriyle düzensiz göçle mücadele konusunda tüm dünyaya örnek çalışma yürüttüğü vurgulandı.

Türkiye'nin göç yönetimine gölge düşürme amacıyla türlü yöntemlere başvurulmasına karşın rakamların düzensiz göçle mücadeleye ilişkin gerçeği gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Etkili sınır tedbirlerimiz sayesinde 2023'ün başından beri 93 bin 148, bugüne kadar toplam 2 milyon 836 bin 775 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Yine bu yıl içerisinde 40 bin 480 düzensiz göçmen yakalanırken, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 37 bin 785 olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece yüzde 93'lük bir sınır dışı oranına ulaşılarak, dünyada örneği görülmemiş bir başarı elde edilmiştir. 2016 yılından bu yana toplam sınır dışı sayısı ise 487 bin 735'e ulaşmıştır.

Gerek sınırlarımızdaki üst düzey tedbirler gerekse de ülke içindeki etkin yakalama ve etkin sınır dışı mekanizmasının getirdiği caydırıcılıkla birlikte doğu ve güney sınırlarımızdaki düzensiz göç baskısı, dezenformatif içeriklerin aksine geçmiş dönemlere göre ciddi oranda azalmıştır."

Açıklamada, bu konularda resmi beyanlara dayanmayan, provokasyon amacı güdülerek ülke güvenliğini ve huzurunu hedef alan, tamamen algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ile bu yönteme tenezzül edenlere itibar edilmemesi, ilgili konulara ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi istendi.

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