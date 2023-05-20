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Küçük bir hangarda başlayan efsane: THY 90 yaşında

Küçük bir hangarda, bir rüya olarak başlayan THY efsanesi 90 yaşına basıyor. 5 uçak ve 23 koltuk ile çıkılan yolda bugün 129 ülkede 291 uluslararası, 53 yurt içi olmak üzere 344 noktaya uçuluyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mayıs 2023 22:53, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2023 22:56
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Küçük bir hangarda başlayan efsane: THY 90 yaşında

Türkiye'nin bugün dünyada en bilinen markası haline gelen Türk Hava Yolları (THY), 90 yıl önce 20 Mayıs 1933 tarihinde, 'Havayolları Devlet İşletme İdaresi' olarak kuruldu. 1935 yılına kadar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kalan kurum, daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'na bağlandı.

5 Uçak ve 23 Koltuk

THY ilk yola çıktığında 5 uçak ve 23 koltuk kapasitesine sahipti. İlk uçağı Amerikan Curtiss King Bird D-2 model ve 'Kelebek' adını taşıyan THY, bir uçakta sadece 5 yolcuyu gideceği yere ulaştırabiliyordu. İlk sefer, 3 Şubat 1933'te İstanbul-Ankara arasında yapıldı ve Eskişehir aktarmalı olarak gerçekleştirildi.

1935 yılında adı Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü'ne dönüşen THY, ilk uluslararası seferini 12 Şubat 1947'de Ankara'dan İstanbul aktarmalı olarak Atina'ya yaptı.

1955'te THY Oldu

21 Mayıs 1955'te Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na dönüştürülen ve 'THY' olarak anılmaya başlayan firmanın ortakları arasında Maliye Bakanlığı yanında çeşitli basın kurumları ve yayınevleri de bulunuyordu. 1964 yılında Brüksel, Münih, Tel Aviv, 1965 yılında Amsterdam, Belgrad, Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte, Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Duesseldorf, Stuttgart, 1972'de Hannover, Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin Nürnberg'e uçuşlar başladı.

Kıtalararası Uçuş

1983'te, 50'inci yaşını kutlarken 2 buçuk milyonuncu yolcuyu taşıyan THY, 1984 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsüne geçti. 1985 yılında Uzak Doğu ve Atlas Okyanusu ötesi uçuklara başladı. 2001 yılında çağrı merkezi üzerinden rezervasyona geçildi.

2013 yılında dünya genelinde 199'u uluslararası, 42'si iç hat olmak üzere 241 noktaya uçarak 'Dünyada En Fazla Noktaya Uçuş Yapan Havayolu' unvanını kazandı.

İstanbul Havaalanı ile Coştu

2016 yılında yapılan darbe girişimi, tüm sektörleri olduğu gibi havacılığı da etkiledi. Ancak THY hızla toparlanarak, İstanbul Havaalanı'nın da olumlu etkisiyle yeniden kalkışa geçti. Uçuş noktaları yanında verdiği yan hizmetlerle yerli ve yabancı yolcuların gözdesi oldu. Hollywood filmleri ve dünyaca ünlü spor kulüplerine sponsor olarak halkla ilişkiler anlamında dünyada ses getirdi. Avrupa ve dünyada birçok ödül aldı.

344 Noktaya Uçuyor

Bugün THY 415 yolcu ve kargo uçağı ve 289'u uluslararası, 53'ü yurtiçi olmak üzere 129 ülkede 344 noktaya uçuyor. 1997 yılında kurulan StarAlliance'a üye olan THY, tek seferde 400 yolcu taşıyabilecek kapasiteli uçaklara sahip. 2022 itibariyle dünyanın en büyük 9'uncu filosuna sahip olan THY, Turkish Cargo, THY Teknik A.Ş., THY Havacılık Akademisi gibi kurumları bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca Anadolu Jet, SunExpress, Air Albania, B&H Havayolları gibi çeşitli oranlarda iştirakleri bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber / Uğur Becerikli (Haber) - Şeyma Özkaynak (Grafik)

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