Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı. Numan Kurtulmuş, Ali Babacan'ın Cumhur İttifakı'na teklifini değerlendirdi. Kurtulmuş, Babacan'ın açıklamasının dikkate alınacak bir çıkış olmadığını belirtti. Öte yandan Kurtulmuş, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALİ BABACAN'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım.' derse ona da hazırız." açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, bu sözlerin, hemen seçimin arkasından mağlup olmuş bir ittifakın ortağı tarafından yeni bir siyasal konum elde etmek gayesiyle söylenmiş olabileceğini, bunu, çok dikkate alınacak bir çıkış olarak görmediğini söyledi.

"BİZ ZATEN TEKLİFİMİZİ YAPIYORUZ"

Kurtulmuş, "Dolayısıyla başkasının ne amaçla söylediğini bilmediğim bir konuya yorum yapmam ama biz siyaseti kapalı kapılar ardında değil, al-ver pazarlıklarıyla değil, söylediğimiz her sözü milletin önünde söyleyerek yapmaya alıştık. On yıllar boyunca böyle siyaset yaptık. Ondan dolayı da başarılı olan bir siyasi hareketiz. Biz zaten teklifimizi yapıyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yenilenebilir. Bununla ilgili aksayan, eksik taraflar neyse bunlar konuşulabilir." değerlendirmesini yaptı.

"SİNAN OĞAN'A OY VEREN KİTLENİN TERCİHLERİNİ İYİ BİLESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin de Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı kurulduğu andan itibaren hiçbir şekilde bir al-ver pazarlığı olmamıştır. Yani bir pazarlık içerisinde hareket edilmemiştir, ilkeler çerçevesinde hareket edilmiştir. Ülkenin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, Türkiye'nin milli menfaatlerini önceleyecek dış politikada müşterek hareket etmek. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla kendi güvenliğini sağlayabilmesi için ortak bir noktada durmak, milli savunma sanayiinde Türkiye'nin milli yerli bir savunma hamlesi yapması için destek olmak gibi. Yani temeline baktığınız zaman terörle mücadele, milli birlik ve bütünlük ve tam bağımsız Türkiye istikametinde yürüme hedefi. Şimdi bu partileri bir araya getiren bu. Yani Ahmet bakan olsun, Mehmet cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bu hiç konuşulmamıştır, bugüne kadar da konuşulmamıştır. Dolayısıyla burada ilkeler üzerinden yürüyen bir süreç var. Sayın Sinan Oğan'ın ilk turda ortaya çıkışını bir kere tebrik etmek lazım. Alınan oy hiç azımsanmayacak bir oydur ama sonuçta Sinan Oğan artık bundan sonraki yarışta yoktur. İki kişi var; Kılıçdaroğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bu süreçte Sinan Oğan'a oy veren seçmen kitlesinin tercihlerini iyi bilmek lazım."