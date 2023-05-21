Türkiye Kaykay Federasyonu başkanlığına Metin Ayvazoğlu seçildi
Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Metin Ayvazoğlu seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 15:25, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 15:13
Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısının Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Genel kurula Metin Ayvazoğlu'nun başkan adayı olarak katıldığı ifade edilerek, "1. olağan genel kurulumuzda Sayın Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Sayın Metin Ayvazoğlu'na ve yönetim kuruluna başarılar dileriz." denildi.