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Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin

Düğün sezonu açılmadan önce kuyumcular uyarıda bulundu. Piyasada sahte altınların çok olduğuna dikkat çeken kuyumcu Cahit Vuruş, sahte altını anlamının püf noktasını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 10:09, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 10:12
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Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin

Havaların ısınmasıyla başlayan düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcular, altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasaya sahte altın çok çıktığını belirten Kuyumcu Cahit Vuruş, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını belirtti.

SAHTE ALTINI SESİNDEN ANLAYABİLİRSİNİZ

Teknolojinin geldiği son nokta sebebi ile birebir sahte altın yapılabildiğini fakat en önemli unsurun sesi olduğunu vurgulayan Kuyumcu Cahit Vuruş, "Piyasada sahte altın çok var. Bunun en önemlisi ürünün gramıdır. Sesi de çok önemli. Bunlara vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Güvenilir yerlerden altın alınması gerekiyor. Günümüzde teknoloji çok iyi konumda olduğu için sahtelerde çok başarılı oluyor ve gramını tutturuyorlar. Biz kuyumculara bile sahte altın getiriyorlar. Başımıza gelen bir olay var. Vatandaş bize hediye altın geldi diyerek işletmemize geldi. Altını taşa sürdüğümde sönmedi fakat ateşe vurduğum zaman altın olmadığını gördük. Vatandaşlarımız bunu çok anlayamayabiliyorlar ama sesinden altın olup olmadığını anlayabilirler" dedi.

YATIRIMCILARIN GÜVENLİ LİMANI

Vuruş, "Şu anda müşterilerimizden bize çok altın dönüşü olmuyor. Talep çok fazla olduğundan dolayı fiyatlar yükseliyor. Zaten altın güvenilir liman her sene üzerine yüzde 40 koyuyor. Hatta altın geçtiğimiz sene beklentinin altında kalmıştı. Yıl sonuna kadar fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Şu anda altın iyi bir yatırım. Düğün yapacak kişilerin veya yatırım yapmayı düşünen kişilerin altına yatırım yapmasını öneririm. Bugün alışverişini yapmamış olsa bile işçiliksiz ürünler oluyor 24 ayar bilezik gibi. Bunları alıp kişiler daha sonra takıya dönüştürme yapabilirler. Altının yükselişinden kişiler zarar etmemiş olurlar. Alışveriş yapan müşteriler külçe altın alıyorlarsa satış fiyatımız ne ise ondan geri alıp tekrardan istedikleri ürün ile değişim yapılabilir. Böylelikle de altının yükselişinden zarar görmüyorlar" şeklinde konuştu.

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