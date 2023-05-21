Sinan Oğan'dan 14 Mayıs muhasebesi: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan aldığı % 5,17 oy ile kilit isim haline geldi.

Oğan, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile peş peşe gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken 14 Mayıs'taki seçimleri değerlendirdiği bir paylaşımda bulundu.

Oğan, açıklamasında "Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullanırken, 22 Mayıs Pazartesi günü de açıklama yapacağının sinyalini verdi.

Sinan Oğan, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

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