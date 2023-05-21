Sinan Oğan'dan 14 Mayıs muhasebesi: Bizi izlemeye devam edin

Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Togg gelin arabası oldu
Togg gelin arabası oldu
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi
Düğün iptaline 'düğün sigortası' güvencesi
Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
Küçük bir hangarda başlamıştı: THY 90 yaşında
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
Meclis'te 28'inci dönemin açılışını Bahçeli yapacak
İlçeden ilçeye kur farkı
İlçeden ilçeye kur farkı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Yurt dışında ikinci tur için oy verme süreci başladı
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Ücretsiz 25 m3 gazdan nasıl faydalanılacak?
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları 30 Mayıs'ta
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Valilikten deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Hüda Par Başkanı: Madem teröristim, niye beni alkışladın Kılıçdaroğlu
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'memurlara kira desteği' açıklaması
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sinan Oğan'dan 14 Mayıs muhasebesi: Bizi izlemeye devam edin

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ile kilit isim haline gelen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdiği bir paylaşımda bulundu. Oğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, #OAnGeliyor ve #Pazartesi hashtag'lerini kullanması dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 10:12, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 10:13
Yazdır
Sinan Oğan'dan 14 Mayıs muhasebesi: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan aldığı % 5,17 oy ile kilit isim haline geldi.

Oğan, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile peş peşe gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken 14 Mayıs'taki seçimleri değerlendirdiği bir paylaşımda bulundu.

Oğan, açıklamasında "Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullanırken, 22 Mayıs Pazartesi günü de açıklama yapacağının sinyalini verdi.

Sinan Oğan, açıklamasında şunları kaydetti:

Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi "dikkate almak istemeyen", "saymaya gerek görmeyen" siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber