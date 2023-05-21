Bakan Kurum'dan 'en düşük memur maaşı' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisinin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." dedi.

Üsküdar'da Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) üyeleri ve yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya gelen Kurum, Türkiye'nin en büyük memur hareketi olan Memur-Sen'e bağlı olan bu sendikanın üyeleri ile şehirleri inşa etmek için birlikte çalıştıklarını aktardı.

İyi günde, kötü günde daima milletin yanında olan Bem-Bir-Sen üyelerinin, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde de afetzedeleri yalnız bırakmadığını anlatan Kurum, "Sizler daima bizlerin yanında oldunuz. Biz de hükümet olarak her zaman sizlerin hakkını, hukukunu koruduk, gözettik. Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıkladılar. Bugüne kadar ne söylediysek hep sözümüzü tuttuk, sözümüzün peşinden koştuk. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Biz hep sözümüzün eri olduk. Memurlarımız için TOKİ eliyle uygun fiyata konutlar üretecek ve şehirlerin kira marjına göre kira yardımı yapacağımızı da ifade ettik." diye konuştu.

Bakan Kurum, kamu mühendisleri, itfaiye ve zabıta personelinin de kendilerinden talepleri olduğuna işaret ederek, kamu mühendislerinin özlük hakları ve maaş iyileştirmelerine ilişkin de isteklerinin olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir mühendis olduğunu hatırlatan Kurum, aynı anlayışla bu süreci yakından takip ettiğini anlattı.

Kurum, tüm meslek dallarına hakkaniyet ölçüsünde iyileştirmeler yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine yerel yönetimlerimizde ter döken itfaiyeci kardeşlerimizin yıpranma payıyla alakalı olarak da fiili hizmet süresiyle ilgili de talepleri var. Zabıta kardeşlerimizin de aynı şekilde bazı istekleri var. Biz şehirlerimiz için emek veren, alın teri döken her bir kardeşimizin sorunlarını biliyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar birçok iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi sizlerle birlikte yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi, siz emekçi kardeşlerimizin yine yanında olacaktır. Bizler de sizlerin hakkını, hukukunu teşkilat mensuplarımızla sonuna kadar takip edeceğiz, yapılması gerekenlerin bizzat takipçisi olacağız. Bunu da en iyi Bem-Bir-Sen'li kardeşlerim bilir."

- "774 bin bağımsız bölüm için 178 bin başvuru yapıldı"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yaptıklarını, orta gelirli vatandaşlar için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile ilk evini alacaklara destek olduklarını dile getiren Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, İstanbul'u depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlamak için canla başla çalıştıklarını anlatarak, bunun için de "Güvenli konutlar, huzurlu yuvalar", "İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü", "Yarısı bizden, yarısı devletten" diyerek çeşitli projeler geliştirdiklerini hatırlattı.

Bu adımlarla İstanbul'da bütün sağlıksız yapıları birlikte yenileyeceklerini vurgulayan Kurum, "Şu ana kadar projemize 774 bin bağımsız bölüm için 178 bin başvuru yapıldı. Biz kararlıyız. Üsküdar'ımızda, İstanbul'umuzda, 81 şehrimizin tamamında hiçbir riskli yapı bırakmayacağız." dedi.

- "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır"

Kurum, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla açık ara önde tamamlayarak, çok büyük bir eşiği tamamladıklarını, 28 Mayıs'ta zafer ilan edinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na rekor bir oyla destek verdiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Birileri de afetzede kardeşlerimizin tercihleri üzerinden, onların yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ödeneği bahane gösterdi, depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkardı. Bu nedir biliyor musunuz? 'Yaratılanı Yaratan'dan ötürü severiz.' diyen Yunus'a yabancı olmaktır. 'Gelin canlar bir olalım.' diyen Hacı Bektaş'a yabancı olmaktır. 'Zor günde kimseye kimliği sorulmaz.' diyen Anadolu'ya yabancı olmaktır. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terk etmeyeceğiz."

- Deprem bölgesindeki çalışmalar

Deprem bölgesinde konutları yapacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerine dikkati çeken Kurum, "O sözü Allah'ın izniyle tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, hiçbir seçim ve seçim vaadinin milletin canından öte olmadığını vurgulayarak aslolanın insan olduğunu ifade etti.

Bugün de depremin etkilediği 11 ilde gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Kurum, "Depremin üzerinden 3,5 ay geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplamda 173 bin konutun, dükkanın, sanayi sitesinin inşası başlamıştır. Bu, dünyanın neresine giderseniz gidin görebileceğiniz bir manzara değildir. Deprem olacak, 15 gün sonra ilk sözleşmenizi imzalayacaksınız, 46'ncı günde ilk temellerinizi atacaksınız ve bugün depremin üzerinden 3,5 ay geçmiş, 173 bin konutu 11 ilde eş zamanlı başlatacaksınız. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutumuzu da afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, seçimden önce "Helalleşeceğiz" deyip millete şirin görünmek için parmaklarıyla kalp işareti yapanların seçimlerde destek bulamayınca millete hakaret etmeye başladığını söyledi.

Bu zihniyettekilerin hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadıklarını ifade eden Kurum, bunların hiçbir zaman millete inanmadıklarını kaydetti.

Kurum, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce PKK'ya ve FETÖ'ye kucak açtığını ancak ilk turu kazanamayınca şimdi "milliyetçilik rolü" oynamaya başladığını ifade etti. Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi, terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Onlara buradan sesleniyoruz. Milliyetçilik, Türkiye'ye 20 yılda bir asırlık eserleri, hizmetleri kazandırmakla olur. Milliyetçilik İHA'larla TCG Anadolu'yla Kızılelma'yla TEKNOFEST gençliğiyle terörün kökünü kazımakla olur. Milliyetçilik, Kandil'den, Pensilvanya'dan, Batı başkentlerinden değil, Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'den emir almakla olur."

- "Bu milleti kandırmayı, bu millete yalan söylemeyi artık bırakın"

Millete yabancı olan zihniyete seslenmek istediğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Sırtınızı terör örgütünün uzantılarına yaslamaktan artık vazgeçin! Bu milletin milli ve manevi değerleriyle alay etmeyi artık bırakın! Vesayet odaklarından, vesayetçilerden talimat almaktan artık vazgeçin! Bu milleti kandırmayı, bu millete yalan söylemeyi artık bırakın! Ama ne söylesek söyleyelim nafile. Bunlar bu milletin çizgisine gelmez, bunlar bu milletin yanında durmaz, bunlar bu millete verdiği hiçbir sözü tutmaz. Şunu çok iyi bilsinler ki 19 Mayıs'ta esaret zincirlerini koparan, 15 Temmuz'da işgal girişimlerini durduran, 14 Mayıs'ta küresel oyunları bozan milletimiz inşallah, 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'mıza sandıkta rekor destek verecek, en güzel cevabı da milletimiz iradesini ortaya koyarak verecektir. 'Türkiye Yüzyılı' diyecektir, 'Doğru adam, doğru zaman' diyecektir, 'Durmak yok, yola devam' diyecektir. Ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı üreten, büyüyen, müreffeh Türkiye'ye, Ayasofya'nın minarelerinden ezanlar yükselten bir ülkeye aziz milletimiz sahip çıkacaktır."

Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil, milletin yanında olarak kazanılacağını vurgulayan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"14 Mayıs'ta terörün uzantılarıyla işbirliği yapanlar kaybetmiştir, milletin yanında olanlar kazanmıştır. Yalancı baharları vadedenler değil, asıl baharı getirenler kazanmıştır. Yasin Börü'nün annesi kazanmıştır, Eren Bülbül'ün annesi kazanmıştır, Aybüke öğretmenin annesi kazanmıştır. Tüm annelerimiz kazandı. Şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri kazandı. Milletimiz yoğun bir katılımla tarihin en büyük desteğini vererek Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek oldu ve 28 Mayıs'ta bir kez daha 'Türkiye sana emanet' diyecek, Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak. O gün Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak."