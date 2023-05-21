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TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 14:39, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 14:40
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TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı

İlçenin Kırıkçalı Mahallesi'nde iki ay önce temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Kurban Bayramı'na kadar 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının bitirilmesinin planlandığı projede hummalı çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında 12 Nisan'da kaba inşaatı bitirilen blokta örnek daire tamamlandı. Daireye kapı, pencere, duşa kabin takıldı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildi.

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, 17 bloktan oluşan sitede 4 binanın 3+1, 13 binanın ise 2+1 olarak tasarlandığını söyledi.

Çalışmaların hızlı sürdüğünü anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"6 binada kaba inşaat bitti, 3 binada da çatı imalatı yapılıyor, diğerleri de devam ediyor. Örnek dairemiz göründüğü gibi eksiksiz bir durumda. Vatandaşlarımız sadece eşyalarını getirdiğinde rahatça oturabilir. Örnek daire içerisinde yapılmayan hiçbir şey yok, sadece ev eşyası eksik. Onu da vatandaşlar getirip oturabilecek. Toplu konutlarda birinci sınıf ürünler seçilip kullanılmakta. Mutfakta dolaplar yapıldı, banyo eksiksiz bir durumda. Mutfaktan tutun oturma odaları yatak odasına kadar eksiksiz bir şekilde tamamlanmış durumda."

- "İnşallah 5 ay sonra binalarımız teslim edilecek"

Ulusoy, sitenin her tarafında hummalı çalışma yapıldığını dile getirdi.

Yaşam kalitesinin artırılması noktasında her şeyin düşünüldüğünü belirten Ulusoy, "Vatandaşlarımız ev eşyalarıyla beraber gelmeleri durumda rahatça oturabilir. İnşallah 5 ay sonra binalarımız teslim edilecek. Gerek çocukların gerekse ebeveynlerin rahatlıkça yaşayacağı bir ortam var. Sitelerde eksik yok diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

TOKİ uzmanı inşaat mühendisi Hasan Çolak da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde blokların tamamlanması için yoğun mesai harcandığını dile getiren Çolak, şunları söyledi:

"Şu an örnek dairemizi tamamladık. Hızlı, sağlam, kaliteli bir şekilde konutlarımızı teslim edeceğiz. 8 etapta çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaat ve kazı çalışmalarımız devam ediyor. Birçoğunda duvar aşamasına geçmiş durumdayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 1 yıl içerisinde, başlattığımız çalışmaların hepsinde konutları vatandaşlara teslim edeceğiz."

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