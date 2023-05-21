2023-MEB-EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

DUYURU

(21 Mayıs 2023)

2023-MEB-EKYS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2023-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 31 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2023-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için Tıklayınız.