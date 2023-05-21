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Gram altın ve döviz kuru için '28 mayıs' uyarısı

14 Mayıs'taki seçimlerden önce fahiş fiyattan gram altın alımı yapıldığına dikkat çeken İslam Memiş, ikinci turdan önce aynı hatanın yapılmaması yönünde yatırımcıları uyardı. Altında manipülasyon piyasasının oluştuğuna dikkat çeken Memiş, "Seçim sürecinde dikkat edilmeli. Hem dolar hem gram altın tarafında bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını dikkatte almak gerekiyor" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 15:30, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 15:31
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Gram altın ve döviz kuru için '28 mayıs' uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçimleri öncesi yatırımcıları yüksek fiyatlardan alım yapmamaları için uyardı. Haber Global'den Gizem Bilen'e konuşan Memiş, "Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu. 148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum" dedi.

"1350 altındaki rakamlar biraz zor"
"1350 lirayı dikkate almak gerekiyor. Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında yükseliş öngörüyorum" diyen Memiş, şunları aktardı:

"Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi, tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı. Seçim sürecinde dikkat edilmeli. Hem dolar hem gram altın tarafında bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını dikkatte almak gerekiyor. 1350-1380 bu aralarda gezinmeye devam ediyor. 1350 altındaki rakamlar biraz zor, buralar alım fırsatı olarak göz önüne alınmalı.

"Altın çok pahalı bir emtia oldu, altın bir lüks haline geldi"
Bu yılki öngörülerimiz gerçekleşti. Seçimden önce 1516 lira görüldü Kapalıçarşı'da. Yaz aylarında 1450, devamında 1550'nin tekrar gündeme geleceğini tahmin ediyorum. Elinde altın olan biraz daha beklemeli. Alım yapacak olan da seçime kadarki süreci iyi değerlendirmeli. İnsanlar daha önce hazırlığını yaptı. Alım işi geçen ay bitti. Düğün takılarında yoğun satışların olacağı döneme giriliyor. Altın çok pahalı bir emtia oldu, altın bir lüks haline geldi. Nakit para takmayı tercih ediyorlar."

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