Ümit Özdağ yarın Numan Kurtulmuş ile görüşecek

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için, ilk turda yarışan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği henüz açıklanmadı.

Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda açıklama için pazartesi gününü işaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yarın AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Görüşme yarın Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'te basına kapalı olarak gerçekleşecek.