Asya kaplan sivrisineğine dikkat

Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi
Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Togg gelin arabası oldu
Togg gelin arabası oldu
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Asya kaplan sivrisineğine dikkat

Taşıdığı virüsler nedeniyle çok sayıda hastalığa neden olan Asya kaplan sivrisineği mücadelesi, havanın ısınmasıyla hızlandı. Yumurtlamak için araç lastikleri, saksılar, mezarlıklardaki su kaplarını seçen sinekle mücadele çalışmasına, vatandaşların da katkı koyması gerektiği kaydedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 23:11, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 23:17
Yazdır
Asya kaplan sivrisineğine dikkat

2011 yılında ilk olarak Edirne'de tespit edilen Asya kaplan sivrisineği, bir süre sonra Marmara bölgesinde, daha sonra Türkiye genelinde görülmeye başlandı. Diğer sivrisinek türlerine göre taşıdığı zika ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıklara yol açan virüsleri taşıyan sinekle mücadele sürüyor.

YUMURTALARI KURAKLIĞA AYLARCA DAYANIYOR

En belirgin özelliklerinden biri, yumurtalarının kuraklığa 6 ay dayanabilmesi gösterilen Asya kaplan sivrisineği, yumurtalarını bırakmak için su kenarlarını tercih ediyor. Su birikintisi olabilecek yerleri özellikle tercih eden Asya kaplan sivrisineği, ilginç yerleri de yumurtlamak için tercih ediyor. Yumurtalarını bırakmak için su birikintisi oluşabilecek araç lastikleri, su kapları, saksılar başta olmak üzere mezarlıkları tercih eden bu sinek türüyle mücadele için belediyeler ve üniversiteler çalışmalarını sürdürüyor.

MEZARLIKLARDAKİ SU KAPLARI SİNEK LARVASI DOLU

Asya kaplan sivrisineğine yönelik yıl boyu sürdürülen mücadele, havanın ısınmasıyla hız kazandı. Antalya'nın nemli ve yağışlı geçen kış mevsimi sonrası larvaların sineğe dönüşmesi öncesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri etkin mücadele için kentin farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Kentin büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki kabirlerin yanında bulunan su kaplarında da Asya kaplan sivrisineği larvalarına rastlandı. Mezarlıklardaki doğal hayata zarar vermemek için ilaçlama yerine farklı bir yöntem tercih ediliyor. Belediye çalışanları ellerine aldıkları süngerlerle su kaplarındaki suyu çekerek tahliye ediyor. Sonrasında kalan larvalar temizleniyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, birçok hastalığı yayabilecek potansiyele sahip olduğu için Asya kaplan sivrisineğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sineğin gündüzleri de hareketli olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, "Sinekle mücadele noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Ancak vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. 6 ay boyunca yumurtaları kuraklığa dayanan bu sinek türünün larvalarını bırakacak çiçek saksısı altındaki su kapları, lastikler ya da dışarıda bırakılan herhangi bir oyuncağın içine larvalarını bırakabiliyor. Vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı olup kendilerinin de mücadeleye katkı sunmaları gerekiyor" dedi.

Belediyede görevli Ziraat Mühendisi Habibe Kolpak ise mücadele sırasında doğayı korumak için hassas davrandıklarını belirtti. Kolpak, özellikle mezarlık ya da mesire alanlarındaki sinekle mücadelede ilaç yerine daha çok su tahliyesi ve yuvalama noktalarına lokal müdahaleleri tercih ettiklerini kaydetti.

Güneydoğu Asya kökenli Asya kaplan sivrisineği, ısırdığı yerde yaraya dönüşen, alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarıyor. Sinek, dang ateşi, batı nil, sarı humma, zika ve chikungunya virüslerini bulaştıran bir tür olarak biliniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber