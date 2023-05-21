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25 kişi mahsur kalmıştı; DSİ'den Batman Çayı uyarısı

Batman Çayı'nda 25 kişinin mahsur kalmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 103'üncü Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, enerji üretimi nedeniyle gün içinde suyun seviyesinin azalıp arttığı, bu nedenle suda oluşan adacıklara gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 23:40, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 00:00
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25 kişi mahsur kalmıştı; DSİ'den Batman Çayı uyarısı

Batman Çayı kenarına dün akşam piknik yapmak için gidip, Batman Barajı'nın kapaklarının açılması ile adacıklarda mahsur kalan 25 kişi, 4 farklı noktadan başlatılan çalışma ile kurtarıldı.

Olayın ardından Batman DSİ 103'üncü Şube Müdürlüğü, bugün uyarıda bulundu.

Batman Çayı bölgesine giden vatandaşların uyarıldığı açıklamada, "Suyun kenarında bulunmak son derece tehlikelidir. Çünkü enerji üretimi sebebiyle su seviyesi gün içinde azalıp artmaktadır. Bu arada su seviyesinin düşük olduğu durumlarda vatandaşlar, suyun içinde oluşan adacıklara gitmekte olup, suyun enerji amacıyla bırakıldığı durumlarda vatandaşlar mahsur kalmaktadır. Bu durum ciddi boğulma tehlikesi meydana getirmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için su kenarında güvenli bir mesafede bulunmaları, suya girmemeleri ve özellikle de su seviyesinin düşük olduğu durumlarda ortaya çıkan adacıklara hiçbir şekilde gitmemeleri rica olunur. Unutulmamalıdır ki; suya girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

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