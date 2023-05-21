Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı

Konya'da süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Emre S, beraat ettikten sonra olayın ardından sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi oldu.

Emre S'nin avukatı Mehmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kişi hakkında şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu kişilerle ilgili ceza mahkemelerinde dava açıldı, yargılamalar devam ediyor. Ceza mahkemelerindeki davalar sonuçlanınca hepsine ayrı ayrı tazminat davası açacağız." dedi.

- Olay

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerinin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, 5. Ağır Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermişti.