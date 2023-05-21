16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 kuzen öldü, 1'i ağır yaralı

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Togg gelin arabası oldu
Togg gelin arabası oldu
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 kuzen öldü, 1'i ağır yaralı

Bitlis'in Mutki ilçe ilçesinde düğünden dönen kuzenler Fırat (17), Bayram (16) ve Altay Gümüş'ün (13) içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada aracı kullanan Bayram Gümüş ile Fırat Gümüş kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirirken, Altay Gümüş'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 22:26, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 22:36
Yazdır
16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 kuzen öldü, 1'i ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü yakınlarında meydana geldi.

Yakınlarının düğününden dönen amca çocuklarının içinde bulunduğu plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Bayram ile kuzenleri Fırat ve Altay Gümüş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kuzen çıkartılarak, ilk müdahaleleri yapıldı. Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat ve Bayram Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Altay Gümüş'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber