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İşte UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan ekipleri duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 17:20, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 17:21
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İşte UEFA ve ulusal lisansı alan kulüpler

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda aday takımların sunduğu dosyaların, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelendiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 18 kulübün UEFA lisansı, 7 kulübün ise ulusal lisans almayı hak ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi ve Trabzonspor'un UEFA lisansı almaya hak kazandığı ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor ile Weecoins Kırklarelispor'a ise ulusal lisans verildiği aktarıldı.

Kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün süre tanındığı kaydedildi.

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