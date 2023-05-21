Hatay Defne Devlet Hastanesi açıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 17:50, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 17:59
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Erdoğan, hastanenin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.