Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

Mücadele 2-1 Ankaragücü üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta goller; 18. dakikada Malcuit, 25. dakikada Umut Nayir ve 71. dakikada Milson'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, 27 puanda kaldı ancak Süper Lig'e veda etti. İstanbulspor'un +3 puanı almasıyla birlikte Ümraniyespor'un 15. sıraya çıkma şansı kalmayacak. Ankaragücü ise 37 puana yükseldi.

Hem gol hem penaltı iptal edildi

Müsabakanın 29. dakikasında Ankaragücü, Andrej Djokanovic ile golü buldu ancak hakem Mete Kalkavan gol öncesinde düdük çaldı ve Mustafa Eser'in topa elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi, golü geçersiz saydı.

31. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Kalkavan penaltı kararını iptal etti. Düdük golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı.