Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu.



Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü.

Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.