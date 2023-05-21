Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalarak sezonu 2'nci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi. Samsunspor daha mönce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olmuştu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 18:18, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 18:20
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım
belli oldu.
Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü.
Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.