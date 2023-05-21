HÜDAPAR Başkanı Yapıcıoğlu: Biz sırtımızı birileri gibi PKK'ya dayamadık

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medyada CHP yandaşlarının ısrarla dile getirdiği manipülasyonlara katıldığı televizyon programında cevap verdi.

Kimsenin siyasi kolu, uzantısı olmadıklarının bir kez daha altını çizen Yapıcıoğlu, "Seçim, 'sırtını Hizbullah'a dayayanlarla, Kandil'e dayayanlar arasında geçecek' diyorlar. Biz hiçbir yerde sırtımızı Hizbullah'a, Kandil'e, Amanoslara, Cudi'ye ya da Ağrı'ya dayadığımızı söylemedik. Biz sırtımızı sadece Allah'a dayadık. Biz hiçbir zaman 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' demedik. Ama onların ayan beyan bir şekilde vekil listelerini Kandil'in yaptığına dair itirafları var. Kandil'den Pensilvanya'dan her gün kendilerine destek mesajları geliyor. Şimdi onlar bunların üzerini örtmek için gündemi değiştirmek istiyorlar. Kandil ve Pensilvanya ile birliktelikleri, hatta anlaşmaları konuşulmasın diye varsa yoksa HÜDAPAR. Hatta HÜDAPAR da değil Hizbullah. HÜDAPAR, 2012 yılında kuruldu. Biz kimsenin devamı ya da siyasi kolu değiliz. Biz kimseye de sırtımızı dayamadık. Biz müstakil bir siyasi bir partiyiz. Evet biz hayatımızın merkezine inancımızı almış, ona göre tüm hayatımızı tanzim etmeye çalışan insanlarız. Bu kimliğimizden dolayı rahatsız olanların dışında bahsettiğim şeyleri örtmek için bir yol buldular." ifadelerini kullandı.