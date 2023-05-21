Akşener: Mesele bu ucube sistem, 2,5 milyon büyük bir fark değil

Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Yurt dışında 892 bin 571 kişi oy kullandı
Yurt dışında 892 bin 571 kişi oy kullandı
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oluyor
Togg gelin arabası oldu
Togg gelin arabası oldu
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
3 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Çalışanlar, en çok 'rapor ücreti' ile ilgili sorularına cevap aradı
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
Yurt dışında ve gümrüklerde kimler oy kullanabilecek?
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
82 bin depremzede öğrenci illerine döndü
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener: Mesele bu ucube sistem, 2,5 milyon büyük bir fark değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bakırköy'de Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak hep beraber seçeceklerini söyleyen Akşener, "Mesele bu ucube sistemdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 19:04, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 19:06
Yazdır
Akşener: Mesele bu ucube sistem, 2,5 milyon büyük bir fark değil

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2,5 milyon farka değinen Akşener, "Bu çok büyük bir fark değil. Hepimiz sandıkları koruyacağız" dedi ve 28 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısını tekrarladı.

"2,5 milyon büyük bir rakam değil, 84 milyon içinde. İster AK Partili ister başka bir partili, her birinden ders alacağız. Her bir seçmen hangi görüşte olursa olsun velinimettir. Biz talep edeniz. O seçmenin oyunu talep ediyoruz" diyen Akşener, "Onlarla konuşacağız, mikro çalışacağız" ifadesini kullandı.

İYİ Partililere seslenen Akşener şöyle konuştu:

"İYİ Partililere talimatımdır, diğer partilere de ricamdır, şu parmağı sallayarak konuşmak yok, seçmenin karşısında selam duracaksınız. Seçmen veli nimettir, her bir seçmenin gönlünü alacağız"

"Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolup gidin, size verilen oylara sahip olacaksınız. Seçmenin gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, kutuplaşmaya gitmeyeceksiniz."

Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Akşener, "Mesele Erdoğan filan değil, mesele bu ucube sistemdir. Parlamenter sisteme birlikte geçeriz. Bu ucube sistemin devam etmemesi gerekir. Fakirsen daha da fakirleşirsin. Sen mutsuz yaşarken bir avuç zengin daha da zenginleşir" diye konuştu.

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay" dedi ve tüm partililere akrabalarıyla, arkadaşlarıyla konuşma, "mikro çalışma" yapma talimatı verdi.

İmamoğlu: Mutlaka sandığa gidin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 28 Mayıs seçimlerinde görev alacak sandık görevlileri, müşahitler, hukukçular, Türkiye Gönüllüleri, Oy ve Ötesi üyeleriyle Maltepe'de biraraya geldi.

İmamoğlu, "Vatandaşın her biri oyu namusumuzdur, onun için mücadele edeceğiz" dedi.

Oy kullanma çağrısını yineleyen İmamoğlu, "Asla tereddüt etmeyin, mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın" diye konuştu ve "Oy verirken çok derin düşünün, sadece kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün" ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber