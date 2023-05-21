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İngiltere basınından 'Kılıçdaroğlu' yorumu: Kişilik nakli yaptırmış gibiydi

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama ile The Times gazetesinden Louise Callaghan, "Kılıçdaroğlu perşembe günü kürsüye çıktığında, onun bir kişilik nakli yaptırdığını düşündüyseniz eğer bu tamamen anlaşılır bir durum olurdu" diye yazdı.

Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 19:57, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 19:57
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İngiltere basınından 'Kılıçdaroğlu' yorumu: Kişilik nakli yaptırmış gibiydi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala, İngiliz The Times gazetesinden Louise Callaghan kampanya sürecini değerlendirdi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamalara değinen Callaghan, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin "Kılıçdaroğlu perşembe günü kürsüye çıktığında, onun bir kişilik nakli yaptırdığını düşündüyseniz eğer bu tamamen anlaşılır bir durum olurdu" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERİ GÖNDERMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
"Erdoğan'ın rakibi aşırı sağın desteğini almak için kalp emojisini bıraktı" başlığını kullanan Callaghan, "Demokrasi ve çoğulculuktan bahseden ve eliyle kalp emojisi yapan dede imajı gitmişti. Pazar günü yapılan seçimde ikinci sırada yer alan Kılıçdaroğlu, hedefinin Suriyeli mültecileri göndermek olduğunu tekrar tekrar söyleyerek sert bir milliyetçiye dönüştü" değerlendirmesinde bulundu.
Louise Callaghan imzalı haberde, "Kılıçdaroğlu'nun konuşması neden aşırı sağcıları yanına çekmek istediğini gösteriyor. Bunu yapmak için de "Bay İyi Adam" imajını terk etmeli. O ve Erdoğan, destek için aşırı sağcı liderlerle görüştü" denildi.

LE MONDE: TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE SAĞA KAYDI
Öte yandan Fransa merkezli Le Monde'da ise, 'muhalefetin tehlikeli bir şekilde sağa kaydığı' yorumu yapıldı. Gazetenin İstanbul temsilcisi Nicolas Bourcie ile Angele Pierre'in kaleme aldığı analizde, Kılıçdaroğlu'nun daha önce de Suriyeli mültecilere ilişkin açıklama yaptığı hatırlatıldı. CHP Genel Merkezi'deki açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun kullandığı tonun, aşırı milliyetçilerin söylemlerine yaklaştığı değerlendirmesine yer verildi.

Analizde, şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile gayrı resmi işbirliğini kampanyasında kilit bir konu haline getirdi. Birçok analiste göre bu açıklamalar meyvesini verdi ve özellikle de milliyetçi seçmenlerin oylarına mal oldu."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Suriyeli mültecilere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs'a giderken vatandaşlarımıza seslenmek isterim: Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak.

Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek. Genç kızlar sokaklara kendi başlarına çıkamayacaklar ve gezemeyecekler. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren, iktidara ortak olacak. Farkında mısınız? Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi memlekete ve meclise sokacaklar. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Nokta.

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