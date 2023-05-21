Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Sultangazi'deki bir camiide imam M.G., 28 Mayıs seçimlerine ilişkin silahlanma çağrısı yapmasına ilişkin haberlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada imam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ne olmuştu?
İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Camii imamı M.G., cuma hutbesinde 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine ilişkin çağrı yaptı. G.'nun "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" sözleri tepki çekmişti.
BASIN AÇIKLAMASIDiyanet (@diyanetbasin) May 21, 2023
Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.https://t.co/RliJdpCd1f pic.twitter.com/SnkUBH1WgU