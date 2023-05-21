Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Camii imamı M.G., cuma hutbesinde 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine ilişkin çağrı yaptı. G.'nun "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" sözleri tepki çekmişti.