Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

İki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alan jandarma, kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kısa sürede iki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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