'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

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