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'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 20:59, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 21:47
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.

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