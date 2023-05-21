Real Madrid EuroLeague şampiyonu
Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiacos'u mağlup ederek şampiyon oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Mayıs 2023 22:11, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2023 22:13
THY EuroLeague Final-four finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 45-45'lik eşitlikle tamamlan maçı 79-78 kazanan Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.
Bitime 3.1 saniye kala basketi bulan Sergio Llull, maçtaki ilk basketiyle takımına galibiyeti getirdi. Llull toplamda sadece 4 dakika forma giydi.
Diğer taraftan maçta son topu kullanan Sloukas, atışında çerçeceyi bulamadı
Bununla birlikte Real Madrid, 11. kez turnuvada şampiyonluğu yakaladı.
Üçüncü Monaco
EuroLeague'de oynanan 3.'lük karşılaşmasında Monaco, Barcelona'yı 78-66 yenerek üçüncü oldu.
🏆👏 #CHAMP11ONS 👏🏆 pic.twitter.com/MdeIotc08yReal Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 21, 2023