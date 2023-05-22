Kılıçdaroğlu, 2018'deki muhalefet oylarına dahi ulaşamadı

14 Mayıs seçimleri geçen hafta sonuçlandı. TBMM seçimleri tamamlanırken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. TBMM seçimlerimde Ak Parti yüzde 35,61, CHP yüzde 25,33, MHP yüzde 10,07, İYİ Parti yüzde 9,68, Yeşil Sol Parti yüzde 8,82, Yeniden Refah yüzde 2,81, TİP yüzde 1,73, BBP yüzde 0,98, Memleket Partisi yüzde 0,92 oy aldı. Bu oranlarına göre Cumhur ittifakı partileri 323, Millet ittifakı 212, Emek ve Özgürlük ittifakı ise 65 milletvekili kazandı

14 Mayıs seçimlerinde en dikkate değer sonuçlardan birisi de Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oldu. Açıklanan verilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 seçimlerindeki muhalefet partilerinin toplam oyundan daha düşük bir oy aldı.

2018 seçimlerinde Muharrem İnce yüzde 30,79, Demirtaş yüzde 8,32, Akşener yüzde 7,42 ve Karamollaoğlu yüzde 0,90 oy almıştı. Bu dört liderin toplam oyu yüzde 47,43 yapmaktadır.

Ancak Altılı Masa'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 45,07 oy aldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu 2018'e göre yüzde 2,36 oranında daha düşük oy aldı.