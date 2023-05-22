22 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret edecek.

(Eskişehir/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik'te esnaf ve çay ocağını ziyaret edecek, Iğdırlılar Derneği Hemşehri Buluşması'na katılacak. Kartal'da Trabzon Çaykaralılar Derneği ile Rıhtım Caddesi'ne ziyarette bulunacak Kurum, Maltepe'de gençlerle basketbol maçı yapacak.

(İstanbul/12.00/14.30/17.30/18.30/20.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen buluşmaya katılacak, Şaşkınbakkal'da CHP Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/14.30/15.00)

3- Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Grand Mercure Otel'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, sanayici ve iş insanlarıyla istişare toplantısına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.00/15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini ve mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası, Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ın Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, sporcular ve teknik kadronun katılımıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)